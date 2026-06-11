Il calciatore ha firmato il contratto con l’Adamant per le prossime due stagioni durante una visita in città. Ha incontrato il management del club e ha espresso la volontà di contribuire a ridare entusiasmo alla squadra. La firma è stata fatta in un breve incontro, che ha anche permesso al giocatore di conoscere i vertici del club.

Una toccata e fuga in città per firmare il contratto che lo legherà all’ Adamant per le prossime due stagioni e conoscere lo stato maggiore biancazzurro. Simone Bianchi da ieri è ufficialmente il nuovo tecnico di Ferrara, anche se la notizia era nell’aria già da diversi giorni. Classe 1982, pavese di nascita, Bianchi arriva da un ottimo campionato disputato a Piombino, formazione che portato ai play-in dopo averla tolta dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Con lui l’Adamant vuole aprire un nuovo ciclo tecnico: "Le prime sensazioni sono molto positive – racconta il neo tecnico biancazzurro –, sono stato in città solo poche ore ma ho avuto già modo di conoscere i dirigenti e la percezione che ho avuto è che ci sia tanta voglia di ridare indietro qualcosa alla tifoseria dopo un’annata non facile per tanti motivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bianchi dice sì all’Adamant: "Voglio ridare entusiasmo"

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