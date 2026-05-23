Cannizzaro critica l’amministrazione attuale, promettendo di lavorare per ridare dignità alla città. La sua candidatura si concentra su progetti concreti contro il degrado urbano e sulla ripresa delle attività cittadine. La campagna si concentra anche sull’impatto di un video che mostra figuracce del sindaco uscente, sollevando interrogativi sul suo peso nel voto finale. Non sono stati ancora annunciati dettagli specifici sui piani di Cannizzaro, ma la sua strategia mira a differenziarsi puntando su interventi pratici e sulla credibilità.

? Punti chiave Come influenzerà il video delle figuracce di Falcomatà il voto finale?. Quali progetti concreti propone Cannizzaro per contrastare il degrado urbano?. Perché la gestione passata è stata definita una disfatta nei quartieri?. Cosa cambierà per l'aeroporto con la vittoria del centrodestra?.? In Breve Cannizzaro ha rifiutato la presenza di Tajani in piazza De Nava a Reggio.. Video mostra criticità su piste ciclabili e ponte sul Calopinace sotto Falcomatà.. Progetto blue economy presentato al ministro Pichetto Fratin per lo sviluppo marittimo.. Candidato cita dodici anni di gestione precedente per descrivere il degrado urbano.. A Reggio, a poche ore dal voto, Francesco Cannizzaro ha concluso la sua campagna elettorale in piazza De Nava con un comizio senza i grandi nomi della politica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, Cannizzaro attacca Falcomatà: “Voglio ridare dignità alla città

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