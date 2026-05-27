Il tecnico della squadra di basket di serie B dovrebbe lasciare la guida della squadra di Piombino, con annunci ufficiali attesi a breve. Tra i candidati alla successione, è in vantaggio l’allenatore Bianchi. Le notizie indicano che ci sono segnali concreti circa questa possibile transizione. La società sta definendo i dettagli per la separazione dal precedente allenatore e le ufficialità potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Continuano ad esserci indizi sul possibile arrivo di Simone Bianchi al timone della panchina dell’Adamant. Ieri radiomercato dava l’accordo già per fatto, in realtà la trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l’interesse reciproco esiste eccome, e un sondaggio da parte dell’entourage biancazzurro è stato fatto. Bianchi deve uscire dal contratto in essere con Piombino anche per la prossima stagione, e parlerà con la società toscana a stretto giro di posta. La sensazione è che una piazza come Ferrara interesserebbe e non poco al giovane tecnico ex Orzinuovi, che è sempre stato il primo nome sul taccuino della dirigenza estense. Passi ufficiali ancora non possono essere fatti, anche perché il prossimo gm biancazzurro, Gianluca Mannucchi, è tuttora impegnato con Caserta nella corsa promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B: il tecnico dovrebbe liberarsi da Piombino, presto sono attesi passi ufficiali. Adamant, coach Bianchi favorito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket serie A2. Le rivali vincono, l’Adamant è in piena bagarre. Marchini: "D’ora in poi sono tutte battaglie»Nella serie A2 di basket, le squadre rivali hanno ottenuto vittorie e l’Adamant si trova nel pieno della lotta per la classifica.

Basket serie B. Adamant coi cerotti, fuori anche SolaroliNel campionato di basket di serie B, l'Adamant si presenta con alcuni giocatori infortunati, tra cui Solaroli, mentre Dioli e Caiazza sono assenti.

Temi più discussi: Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 1; Basket, serie B, coach Salieri: I ragazzi hanno giocato una gara straordinaria e il pubblico non è stato da meno; Serie B Interregionale e C: il programma di Iseo e della Gardonese; Gara 3 di semifinale playoff: la Paperdi Juvecaserta attesa ad Orzinuovi.

Nuovo #Basket Aquilano conferma #coach Federico D’Addio #SerieB x.com

Serie B femminile: verso la composizione dei gironi delle Finali NazionaliIl 2 giugno sera conosceremo la composizione dei 4 gironi dfelle Finali Nazionali di serie B, per tre promozioni in serie A2 ... pianetabasket.com

Serie B - L’OraSì chiude la serie 3-0 a Fidenza, la salvezza è conquistataMissione compiuta. L’OraSì Basket Ravenna chiude la serie del secondo turno dei play-out con un netto 3-0, battendo Fidenza 80-56 in Gara 3 con una prestazione di grande carattere e consapevolezza. La ... pianetabasket.com