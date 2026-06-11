In occasione dell’anniversario della morte di Enrico Berlinguer, la premier ha pubblicato un messaggio in cui richiama valori condivisi e unità nazionale. La frase di apertura menziona la figura storica del leader comunista, utilizzandola come simbolo di coesione. La comunicazione si concentra su temi di solidarietà e unità, evitando riferimenti politici diretti o critiche. Nessun evento pubblico o manifestazione è stato segnalato in relazione a questa iniziativa.

Nel giorno dell’anniversario della morte di Enrico Berlinguer, Giorgia Meloni sceglie il registro della concordia nazionale. Ricorda il leader comunista come una figura centrale della storia repubblicana e celebra il gesto di Giorgio Almirante che rese omaggio al suo avversario politico. Un messaggio costruito attorno a parole come “rispetto”, “confronto” e “comunità nazionale”. Peccato che, lette alla luce della pratica politica della destra di governo, queste dichiarazioni suonino come un esercizio di amnesia selettiva. Quando Meloni afferma che non bisogna “demonizzare l’avversario”, viene spontaneo chiedersi dove fosse questo principio negli anni in cui oppositori politici, sindacati, movimenti sociali, ONG e persino magistrati venivano descritti come ostacoli da delegittimare più che interlocutori da ascoltare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Berlinguer usato come foglia di fico: l’ultima operazione di marketing politico di Meloni

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