Negli ultimi tempi, il mercato del vintage si è evoluto in un settore sempre più influenzato dal marketing, con alcune aziende che promuovono lo shopping second-hand come una vera rivoluzione. Un esempio è una catena che propone capi usati al peso, come una giacca di tela grezza, caratterizzata da segni del tempo e da sfumature che nessuna lavatrice industriale può eliminare. Questa tendenza si inserisce in un panorama più ampio di pratiche sostenibili, spesso contraddistinte da strategie di comunicazione.

C’è una giacca di tela grezza appesa a una rella. È ruvida, pesante, segnata da sfumature che nessuna lavanderia industriale riuscirebbe mai a cancellare. Ci sono macchie di vernice bianca ormai calcificate sulle maniche, abrasioni sui gomiti, il colletto consumato da migliaia di ore di sudore e fatica. Non è un capo invecchiato artificialmente in una fabbrica del fast fashion: è una giacca da carpentiere americano degli anni Novanta, un pezzo di autentico workwear sopravvissuto al tempo e all’oceano. A far scorrere le mani su questo e su migliaia di altri capi è Andrea Maffei, fondatore di Velvet for Philosophers e della neonata piattaforma Unsane Practice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il vintage? È diventato tutto marketing, esattamente come la sostenibilità”: la vera storia di un capo usato e la rivoluzione di Unsane con lo shopping second-hand “al peso”

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