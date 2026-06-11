Belgio nuovo inizio

Da quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Belgio si registra un nuovo inizio nel settore calcistico, con quattro nazionali appartenenti a diverse confederazioni (UEFA, CAF, AFC, OFC) che rappresentano vari stili di gioco. Tra queste, il Belgio si distingue come unica squadra europea che si afferma in mezzo a rappresentative di Egitto e Nuova Zelanda, entrambe appartenenti a confederazioni diverse. La presenza di queste squadre evidenzia una varietà di approcci e origini nel panorama internazionale.

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Nel girone del ’caso politico’ dell’Iran ci sono quattro nazionali diverse in tutto e per tutto. Dallo stile di gioco, alle confederazioni (UEFA, CAF, AFC, OFC), dove a prendersi lo scettro in mezzo a Egitto e Nuova Zelanda, c’è proprio la patria della politica europea, il Belgio. Le Furie rosse hanno cambiato faccia, con solo Lukaku, De Bruyne e Courtois come ’resti’ della gloriosa impresa: il terzo posto ai Mondiali 20218. Le alternative però non mancano, perché in attacco Garcia (nonostante l’esclusione di Openda), ha diverse scelte da fare e qualche dubbio: in assenza di Romelu, il ruolo di centravanti può essere coperto da De Ketelaere. Altri ballottaggi fra ottimi nomi come Saelemaekers e Trossard per occupare un posto sulle ali, anche se il centrocampista del Milan può giocare su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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