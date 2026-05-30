LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | inizio in salita nel quarto set per gli azzurri 0-3

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’inizio del quarto set, l’Italia ha subito un parziale di 0-3, con un attacco di Van Elsen che ha portato il Belgio in vantaggio. I punti sono stati alternati, con un mani fuori di Porro che ha ridotto lo svantaggio e un primo tempo di D’Heer che ha portato il punteggio a 7-9. La partita si è mantenuta equilibrata, con scambi rapidi e punti alternati tra le due squadre.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Che attacco di Van Elsen. 8-9 Mani fuori di Porro. 7-9 Primo tempo di D’Heer. 7-8 Rychlicki piazza la diagonale vincente da posto due. 6-8 Nuovo break per il Belgio. 6-7 Diagonale vincente dei nostri avversari. 6-6 La pipe di Mattia Bottolo finisce fuori dopo la deviazione del muro! 5-6 Finalmente anche noi piazziamo un muro! Porro dice no a Reggers. 4-6 In rete la battuta del belga. 3-6 Diagonale di Dermaux da posto due. 3-5 Invasione della prima linea belga. 2-5 Ennesimo muro su Bottolo. 2-4 Esce l’attacco dei diavoli rossi. 1-4 Primo tempo di Van Elsen. 1-3 Rychlicki questa volta non può essere fermato, ottima parallela da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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