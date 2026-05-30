LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | inizio in salita nel quarto set per gli azzurri 0-3
All’inizio del quarto set, l’Italia ha subito un parziale di 0-3, con un attacco di Van Elsen che ha portato il Belgio in vantaggio. I punti sono stati alternati, con un mani fuori di Porro che ha ridotto lo svantaggio e un primo tempo di D’Heer che ha portato il punteggio a 7-9. La partita si è mantenuta equilibrata, con scambi rapidi e punti alternati tra le due squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Che attacco di Van Elsen. 8-9 Mani fuori di Porro. 7-9 Primo tempo di D’Heer. 7-8 Rychlicki piazza la diagonale vincente da posto due. 6-8 Nuovo break per il Belgio. 6-7 Diagonale vincente dei nostri avversari. 6-6 La pipe di Mattia Bottolo finisce fuori dopo la deviazione del muro! 5-6 Finalmente anche noi piazziamo un muro! Porro dice no a Reggers. 4-6 In rete la battuta del belga. 3-6 Diagonale di Dermaux da posto due. 3-5 Invasione della prima linea belga. 2-5 Ennesimo muro su Bottolo. 2-4 Esce l’attacco dei diavoli rossi. 1-4 Primo tempo di Van Elsen. 1-3 Rychlicki questa volta non può essere fermato, ottima parallela da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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Test match Italia - Belgio Italia 1 Belgio 1 2° Set Live : 25 - 22 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com
Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit
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