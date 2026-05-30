LIVE Italia-Belgio 1-2 Amichevole volley in DIRETTA | inizio in salita nel quarto set per gli azzurri 0-3

Notizia in breve

All’inizio del quarto set, l’Italia ha subito un parziale di 0-3, con un attacco di Van Elsen che ha portato il Belgio in vantaggio. I punti sono stati alternati, con un mani fuori di Porro che ha ridotto lo svantaggio e un primo tempo di D’Heer che ha portato il punteggio a 7-9. La partita si è mantenuta equilibrata, con scambi rapidi e punti alternati tra le due squadre.