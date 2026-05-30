LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | ottimo inizio degli azzurri nel secondo set 8-3
L’Italia ha ripreso bene nel secondo set dell’amichevole di volley contro il Belgio, portandosi avanti 8-3. Luca Porro ha realizzato un punto con una pipe, portando il punteggio a 10-4. Poco dopo, un attacco di Perin da posto quattro ha portato l’Italia a 9-4. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-4 Pipe di Luca Porro. 9-4 Mani fuori di Perin da posto quattro. 9-3 Esce l’attacco di Darmaux. Time-out di Zanini. 8-3 Errore in attacco del Belgio. 7-3 A tutto braccio Bovolenta che trova il mani fuori. 6-3 Ace di Bovolenta. 5-3 Primo tempo di Sanguinetti. L’ultimo tocco prima dell’antenna è dell’Italia, punto confermato. De Giorgi chiama challenge, la situazione è da rivedere. 4-3 L’arbitro chiama tocco dell’antenna a sfavore degli azzurri. 4-2 Esce il servizio di Darmaux. 3-2 Finta di Valkiers che lascia scorrere il secondo tocco. 3-1 Anche Bovolenta chiude la pipe. 2-1 Pipe vincente di Perin. 2-0 Attacco vincente degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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