LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | ottimo inizio degli azzurri nel secondo set 8-3

Notizia in breve

L’Italia ha ripreso bene nel secondo set dell’amichevole di volley contro il Belgio, portandosi avanti 8-3. Luca Porro ha realizzato un punto con una pipe, portando il punteggio a 10-4. Poco dopo, un attacco di Perin da posto quattro ha portato l’Italia a 9-4. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta.