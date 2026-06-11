A Belfast, un tentativo di decapitazione ha scatenato rivolte e scontri tra cittadini cattolici e protestanti. Durante le proteste, gruppi di manifestanti si sono affrontati con lanci di pietre e incendi. L’aggressore coinvolto nel tentativo non ha risposto alle accuse in tribunale e si è rifiutato di partecipare all’udienza. La polizia ha dispiegato forze per contenere la situazione, mentre le tensioni tra le comunità continuano a crescere.

? Punti chiave? In Breve L’aggressione brutale a Belfast scuote l’Irlanda del Nord tra scontri e rivolte. L’aggressione avvenuta a Belfast nella tarda serata di lunedì 8 giugno 2026 ha innescato una spirale di violenza che ha portato le forze dell’ordine a utilizzare cannoni ad acqua durante la notte. Un uomo di trent’anni, identificato come Hadi Alodid e originario del Sudan, ha tentato di decapitare un residente locale in pieno spazio pubblico. L’episodio ha trasformato le strade della città in un campo di battaglia, scatenando proteste massicce contro la gestione delle migrazioni che continuano a infiammare il territorio. La vittima dell’attacco è Stephen Ogilvie, un uomo di quarant’anni che si trova ora in condizioni stabili dopo un ricovero critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belfast: tentata decapitazione scatena rivolte e scontri duri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belfast Erupts: 'Leave to Remain' Attacker Sparks UK Riots

Notizie e thread social correlati

Belfast brucia dopo la tentata decapitazione in strada: nella protesta anti-immigrati auto in fiamme e strade bloccate (video)Martedì sera a Belfast si sono registrati scontri e incendi dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese, accusato di tentato omicidio.

Bilancio 2025: avanzo di 2,5 milioni e scontri duri in ComuneIl Comune ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un avanzo di 2,5 milioni di euro.

Si parla di: Il pogrom che non ti aspetti.

Violenza a Belfast: tentato omicidio in strada e manifestazioni anti immigratiUn violento accoltellamento a Belfast, ripreso in un video condiviso online, ha lasciato un quarantenne in condizioni critiche e ha innescato proteste anti immigrati e scontri in diverse città del Reg ... notizie.it

Rifugiato sudanese accoltella un uomo a Belfast, esplode la rabbia anti-immigrati: notte di disordiniVeicoli in fiamme e strade bloccate. Durissimo il commento della premier Michelle O'Neill che ha parato di teppisti e delinquenti. huffingtonpost.it