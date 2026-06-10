Martedì sera a Belfast si sono registrati scontri e incendi dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese, accusato di tentato omicidio. L'uomo è sospettato di aver aggredito con un coltello un 44enne scozzese, rimasto gravemente ferito. Durante le proteste, alcune auto sono state date alle fiamme e le strade sono state bloccate. La tensione si è accentuata in un contesto di manifestazioni contro l'immigrazione.

Martedì sera Belfast è esplosa. L’incriminazione di un richiedente asilo sudanese per tentato omicidio, dopo l’aggressione con coltello che ha lasciato in fin di vita un 44enne scozzese, ha acceso la miccia. L’attacco, definito «agghiacciante» dal premier britannico Keir Starmer, ha provocato un’ondata di indignazione amplificata dal video diffuso online. Nel giro di poche ore la rabbia si è riversata nelle strade, tra incendi, scontri e devastazioni in diversi quartieri della città. «DIVIETO TOTALE DI VISTI PER CHIUNQUE PROVENGA DAL SUDAN. ADESSO BASTA!», incalza su X il partito di Nigel Farage.? #BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight???????? #belfast #uk #news #riot #protest pic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Belfast brucia dopo la tentata decapitazione in strada: nella protesta anti-immigrati auto in fiamme e strade bloccate (video)

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BELFAST INSORGE: SUDANESE TENTA DECAPITAZIONE — IL POPOLO BRUCIA TUTTO

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