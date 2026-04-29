Il Comune ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un avanzo di 2,5 milioni di euro. La giunta ha deciso di destinare 22 milioni di euro a un'azienda municipale e sta considerando riduzioni dell’Imu. Nel frattempo, all’interno del Consiglio comunale si sono registrati scontri tra le diverse forze politiche, rendendo complesso il dibattito sulle scelte finanziarie.

? Cosa sapere Il Comune approva il bilancio 2025 con un avanzo di 2,5 milioni di euro.. La giunta Salis stanzia 22 milioni per Amt e valuta riduzioni Imu.. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di bilancio 2025 con un avanzo pari a 2,5 milioni di euro, dopo una seduta segnata da forti contrasti tra le forze politiche in aula. L’esito della votazione ha il sostegno del campo largo, mentre l’opposizione ha scelto di non esprimere un voto, optando per l’astensione. La discussione è stata particolarmente accesa, con circa 30 ordini del giorno presentati dai consiglieri, di cui ben 17 sono stati dichiarati inammissibili. Nonostante le...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio 2025: avanzo di 2,5 milioni e scontri duri in Comune

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