Secondo le ultime indiscrezioni, una showgirl argentina è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso, con cui avrebbe mostrato un’intesa evidente. La donna, nota per la carriera nel mondo dello spettacolo, sembra aver ritrovato un nuovo interesse sentimentale. L’uomo con cui è stata vista è descritto come un giovane personal trainer. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla relazione o sull’identità dei protagonisti.

Fermi tutti, la vita sentimentale di Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice argentina non sarebbe più single e sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso, con cui avrebbe mostrato un’intesa sempre più evidente. Un legame che, stando ai racconti circolati, non si limiterebbe a una semplice amicizia ma avrebbe già attirato l’attenzione dei presenti. I primi avvistamenti di Belen Rodriguez con il suo nuovo e giovane amore. Tutto sarebbe iniziato durante il release party di Samurai Jay, ospitato alla Terrazza Aperol nel centro di Milano. L’ingresso di Belen non è passato inosservato, anche perché la showgirl è arrivata sulle note di Baila Morena e soprattutto in compagnia di un uomo dal profilo ancora non identificato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen ha un nuovo amore: lui è un giovane personal trainer, ecco cosa sappiamo sulla nuova fiamma della showgirl

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