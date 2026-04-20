Dino vive nel cuore di Foggia la città urla il nome del personal trainer | Sia fatta giustizia

È partito da via Caracciolo, proprio dove una settimana fa Dino Carta ha perso la vita, il corteo silenzioso che ha attraversato Foggia. Un migliaio di persone – tra amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini – si è stretto attorno al ricordo del personal trainer, trasformando il dolore in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Personal trainer ucciso, nella lettera dell'ex assessore il dolore di una città intera: "Giustizia per Dino"

Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerProseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Avviata raccolta fondi per le bambine di Dino: Con il suo spirito altruista ha aiutato tante persone; Torna la Imola Fan City Experience per il WEC domani calendario e mappa; Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023; DINO CARTA Omicidio Dino Carta, partita la raccolta fondi per le figlie: Ha aiutato e ispirato tantissime persone.

A Foggia centinaia in corteo per il personal trainer ucciso, Dino vive con noi(ANSA) - FOGGIA, 20 APR - Foggia è scesa in piazza stasera per un corteo silenzioso in ricordo di Dino Carta, il 42enne personal trainer assassinato una settimana fa, la sera del 13 aprile in via Cara ... msn.com

Ai piccoli balconi i sostegni di marmo si attorcono in sè stessi con bizzarria. La grande finestra verde chiude nel segreto delle imposte la capricciosa speculatrice, la tiranna agile bruno rosata, e la via barocca vive di una duplice vita. Dino Campana x.com

Buongiorno a tutti e buon compleanno, MIRIAM BRU che compie 94 anni Attrice parigina vive nella capitale francese ed è ricordata per le sue interpretazioni nel cinema italiano grazie all'intuizione di Dino De Laurentiis e Carlo Ponti che dall'inizio degli facebook