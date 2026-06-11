Belén Rodriguez dopo il ricovero il gesto di Stefano De Martino commuove più di un ritorno di fiamma

Da screenworld.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino ha visitato Belén Rodriguez in ospedale dopo il suo ricovero, suscitando attenzione. La loro relazione, caratterizzata da più matrimoni falliti e separazioni definitive, continua a essere oggetto di discussione pubblica. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni del ricovero né sulla natura del loro rapporto attuale. La visita di lui è stata confermata da fonti vicine, senza ulteriori commenti ufficiali.

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La storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembra non finire mai per davvero: tre matrimoni mancati, separazioni che sembravano definitive, ritorni di fiamma improvvisi. Eppure le immagini pubblicate dal settimanale Chi in questi giorni raccontano qualcosa di diverso dal solito gossip da copertina e no, chiariamo subiti che non si tratta di un ennesimo riavvicinamento romantico, ma di qualcosa di più profondo: il sostegno silenzioso di un uomo che, nonostante tutto, non ha mai smesso di esserci. Le fotografie mostrano Stefano alla guida della sua auto, con Belén seduta accanto a lui, entrambi protetti da occhiali scuri. Scatti rubati che arrivano dopo settimane particolarmente difficili per la showgirl argentina, culminate nel ricovero dello scorso 25 maggio al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: il video a letto tra le lenzuola

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