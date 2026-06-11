Belén Rodriguez dopo il ricovero il gesto di Stefano De Martino commuove più di un ritorno di fiamma

Stefano De Martino ha visitato Belén Rodriguez in ospedale dopo il suo ricovero, suscitando attenzione. La loro relazione, caratterizzata da più matrimoni falliti e separazioni definitive, continua a essere oggetto di discussione pubblica. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni del ricovero né sulla natura del loro rapporto attuale. La visita di lui è stata confermata da fonti vicine, senza ulteriori commenti ufficiali.

La storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembra non finire mai per davvero: tre matrimoni mancati, separazioni che sembravano definitive, ritorni di fiamma improvvisi. Eppure le immagini pubblicate dal settimanale Chi in questi giorni raccontano qualcosa di diverso dal solito gossip da copertina e no, chiariamo subiti che non si tratta di un ennesimo riavvicinamento romantico, ma di qualcosa di più profondo: il sostegno silenzioso di un uomo che, nonostante tutto, non ha mai smesso di esserci. Le fotografie mostrano Stefano alla guida della sua auto, con Belén seduta accanto a lui, entrambi protetti da occhiali scuri. Scatti rubati che arrivano dopo settimane particolarmente difficili per la showgirl argentina, culminate nel ricovero dello scorso 25 maggio al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: il video a letto tra le lenzuola

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