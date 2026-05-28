Come sta Belén Rodriguez dopo il ricovero e le dimissioni dall’ospedale determinante l' aiuto di Stefano De Martino

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo per alterazione psicofisica. Dopo alcuni giorni in ospedale, è stata dimessa. La cantante ha ringraziato Stefano De Martino per il suo aiuto durante le settimane di cura. Attualmente, si trova a casa e sta ricevendo assistenza medica. Nessuna informazione aggiuntiva sulle sue condizioni di salute è stata comunicata ufficialmente.

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Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo "in stato di alterazione psicofisica", ora è tornata a casa Come sta Belén Rodriguez dopo il ricovero al Policlinico di Milano: la showgirl argentina era stata trasportata nella struttura in codice giallo dopo l'allarme lanciato dai vicini d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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