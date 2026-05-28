Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo per alterazione psicofisica. Dopo alcuni giorni in ospedale, è stata dimessa. La cantante ha ringraziato Stefano De Martino per il suo aiuto durante le settimane di cura. Attualmente, si trova a casa e sta ricevendo assistenza medica. Nessuna informazione aggiuntiva sulle sue condizioni di salute è stata comunicata ufficialmente.

Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo "in stato di alterazione psicofisica", ora è tornata a casa Come sta Belén Rodriguez dopo il ricovero al Policlinico di Milano: la showgirl argentina era stata trasportata nella struttura in codice giallo dopo l'allarme lanciato dai vicini d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Belén Rodriguez dopo il ricovero e le dimissioni dall’ospedale, "determinante l'aiuto di Stefano De Martino"

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Belen Rodriguez In Ospedale: La Prima Chiamata Dei Carabinieri È Stata A Stefano De Martino

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Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: la reazione di Stefano De MartinoBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale di Milano, dove era stata ricoverata a causa di un momento di fragilità.

Belen dimessa dall’ospedale: l’aiuto di Stefano De Martino e il retroscena su MediasetBelen è stata dimessa dall’ospedale, accompagnata da Cecilia e Stefano De Martino.

Temi più discussi: Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: È stata dimessa; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo l'emergenza, come sta: le news di oggi; Belen Rodriguez, portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini. La conduttrice è tornata a casa.

Ieri mattina Belén Rodriguez è stata soccorsa dalle forze dell'ordine e dal personale del 118 all'interno del suo appartamento a Milano, in zona Brera. Sul posto anche i vigili del fuoco. Come ricostruito dal quotidiano La Repubblica, il caos inizia alle 7, quan x.com

Belen Rodriguez Sotto Accusa: Incidente, Fuga e Denuncia Dopo la Bocciatura TV reddit

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Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e i crolli emotivi che possono attraversare ...Una notte di tensione nel cuore di Brera, il ricovero in ospedale e una vicenda che va oltre la cronaca: perché le fragilità psicologiche, anche quando riguardano personaggi famosi, meritano rispetto ... vanityfair.it