Stefano De Martino al fianco di Belen Rodriguez durante e dopo il ricovero in ospedale | Lei lo ascolta

Da virgilio.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino è stato accanto a Belen Rodriguez durante e dopo il suo ricovero in ospedale. Ha fornito supporto e assistenza alla collega, assistendola nel periodo di degenza. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, con De Martino che ha mostrato presenza e vicinanza. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma sono stati confermati i loro incontri nel contesto del ricovero.

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Sono trapelate delle foto in cui Stefano De Martino è ritratto accanto a Belen Rodriguez nei concitati giorni in cui la showgirl ha patito un malessere ed è stata ricoverata in ospedale. I due ex sposi sono stati scovati da “Chi” mentre, in macchina, il primo accompagna la seconda a casa in un momento complicato per l’argentina che ha beneficiato del supporto emotivo del presentatore. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le nuove foto insieme Il supporto dell'ex marito alla showgirl argentina La ricostruzione e il ricovero Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le nuove foto insieme Nuovi dettagli sul riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo che quest’ultima è stata ricoverata in seguito a un malessere patito nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Stefano De Martino al fianco di Belen Rodriguez un sostegno in un momento difficile

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