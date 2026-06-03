Un noto personaggio dello spettacolo ha dichiarato di aver chiesto a Belen di scegliere tra lui e il suo attuale fidanzato, affermando che lei avrebbe scelto quest’ultimo. La confessione è stata rilasciata pubblicamente e ha suscitato attenzione. Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa scelta. La dichiarazione si inserisce in un contesto di relazioni personali che coinvolgono figure del mondo dello spettacolo.

Dietro le carriere dei personaggi più celebri dello spettacolo si nascondono spesso rapporti professionali destinati a lasciare un segno profondo. Alcuni durano anni e contribuiscono a costruire successi importanti, altri invece si interrompono bruscamente quando entrano in gioco scelte personali e sentimentali. È proprio ciò che sarebbe accaduto tra Belen Rodriguez e Lucio Presta, manager che per diversi anni ha seguito il percorso televisivo della showgirl argentina. A distanza di tempo, il produttore è tornato a parlare pubblicamente di quel legame professionale, raccontando episodi e retroscena che hanno segnato la fine della loro collaborazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Ho chiesto a Belen di scegliere tra me e il suo fidanzato e ha scelto lui»: ecco le rivelazioni fiume di un noto vip

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