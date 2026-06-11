Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 12 giugno 2026. Finn va a trovare Luna nel suo ufficio. Vuole sapere come sta, data la situazione della madre, e le chiede se per caso ha idea di dove possa essere Steffy. Magari, visto che lavorano insieme, si è lasciata sfuggire qualcosa riguardo ai suoi piani. Luna, nervosa, nega di avere informazioni. Consiglia al cugino di lasciare alla moglie lo spazio di cui ha bisogno e se ne va, adducendo come scusa di avere un milione di cose da fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 12 giugno 2026: la mossa di Ridge per salvare Steffy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

B&B Spoilers June 1-5, 2026 | Electra's World Shatters, Will Gets Booted & Bill Steps In!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beautiful, le anticipazioni del 5 giugno 2026: Steffy rapita da Luna e Ridge è preoccupato

Beautiful, anticipazioni 8 giugno 2026: Ridge e RJ preoccupati, Luna non libera Steffy perché…In onda oggi su Canale 5, un episodio di Beautiful rivela che Luna tiene ancora sotto controllo Steffy, impedendole di essere libera.

Temi più discussi: Beautiful, le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026: Finn sospetta di Luna (per la scomparsa di Steffy); Beautiful, le trame dall’8 al 14 giugno 2026; Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 giugno; Beautiful, le anticipazioni del 5 giugno 2026: Steffy rapita da Luna e Ridge è preoccupato.

[SPOILER] Beautiful: anticipazioni dal 7 al 13 giugno! Steffy è scomparsa, Finn sospetta di Luna reddit

Beautiful, le anticipazioni del 12 giugno 2026: la mossa di Ridge per salvare SteffyRidge e Taylor sono preoccupati per la figlia, mentre Finn mette alle strette Luna: trama di Beautiful del 12 giugno 2026 ... dilei.it

Beautiful, anticipazioni 11 e 12 giugno: Finn sospetta di Luna, Steffy è ancora prigionieraBeautiful torna su Canale 5 con due nuove puntate ad alta tensione. Negli episodi in onda giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026, ... msn.com