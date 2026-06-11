Beautiful le anticipazioni del 12 giugno 2026 | la mossa di Ridge per salvare Steffy

Da dilei.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 giugno 2026 torna l’appuntamento di Beautiful, la soap di Canale 5 in onda dal 1990. In questa puntata, Ridge compie una mossa per cercare di salvare Steffy. La trama si concentra sulle azioni del personaggio per proteggere la famiglia e affrontare nuove sfide. La puntata va in onda nel pomeriggio di lunedì.

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Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 12 giugno 2026. Finn va a trovare Luna nel suo ufficio. Vuole sapere come sta, data la situazione della madre, e le chiede se per caso ha idea di dove possa essere Steffy. Magari, visto che lavorano insieme, si è lasciata sfuggire qualcosa riguardo ai suoi piani. Luna, nervosa, nega di avere informazioni. Consiglia al cugino di lasciare alla moglie lo spazio di cui ha bisogno e se ne va, adducendo come scusa di avere un milione di cose da fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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