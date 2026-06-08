Beautiful anticipazioni 8 giugno 2026 | Ridge e RJ preoccupati Luna non libera Steffy perché…
In onda oggi su Canale 5, un episodio di Beautiful rivela che Luna tiene ancora sotto controllo Steffy, impedendole di essere libera. Nel frattempo, Ridge e RJ si mostrano preoccupati per la situazione. La puntata promette nuovi colpi di scena e tensioni tra i personaggi, senza ulteriori dettagli sui motivi di Luna o sulle conseguenze delle preoccupazioni di Ridge e RJ.
Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 8 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la totale assenza da parte di Steffy farà aumentare la tensione tra i suoi cari, non capiscono infatti come mai non stia dando sue notizie a nessuno. Loro naturalmente non sanno che Luna l'ha rapita e la tiene chiusa in una gabbia. È un gesto davvero insensato quello che Luna ha commesso nei confronti della sorella di RJ, ma a se stessa continuerà a dire che non può fare diversamente dal momento che è a conoscenza del suo segreto. Steffy continuerà a chiederle di liberarla ma sarà del tutto inutile, infatti la ragazza andrà via. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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