In onda oggi su Canale 5, un episodio di Beautiful rivela che Luna tiene ancora sotto controllo Steffy, impedendole di essere libera. Nel frattempo, Ridge e RJ si mostrano preoccupati per la situazione. La puntata promette nuovi colpi di scena e tensioni tra i personaggi, senza ulteriori dettagli sui motivi di Luna o sulle conseguenze delle preoccupazioni di Ridge e RJ.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 8 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la totale assenza da parte di Steffy farà aumentare la tensione tra i suoi cari, non capiscono infatti come mai non stia dando sue notizie a nessuno. Loro naturalmente non sanno che Luna l'ha rapita e la tiene chiusa in una gabbia. È un gesto davvero insensato quello che Luna ha commesso nei confronti della sorella di RJ, ma a se stessa continuerà a dire che non può fare diversamente dal momento che è a conoscenza del suo segreto. Steffy continuerà a chiederle di liberarla ma sarà del tutto inutile, infatti la ragazza andrà via. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 8 giugno 2026: Ridge e RJ preoccupati, Luna non libera Steffy perché…

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