Beautiful le anticipazioni del 5 giugno 2026 | Steffy rapita da Luna e Ridge è preoccupato

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno 2026, nella soap Beautiful, Steffy viene rapita da Luna. Ridge si mostra molto preoccupato per la sua scomparsa. La scena si svolge nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio, con i personaggi alle prese con questa difficile situazione. La narrazione si concentra sulla tensione crescente e sulla preoccupazione che coinvolge gli altri protagonisti, mentre si cerca di capire dove si trovi Steffy.

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Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 05 giugno 2026. Finn parla con Li del periodo difficile che sta affrontando, tra l’arresto di Poppy e la temporanea separazione da Steffy, dovuta al fatto che Hope lo ha baciato, cosa che lui ha subito riferito a Steffy. Finn si sente anche in colpa per non essere abbastanza presente per Luna e vorrebbe farle una sorpresa andando a trovarla, ma Li gli ricorda che ormai Luna non frequenta quasi più il suo appartamento, da quando si è trasferita con Poppy da Bill. 🔗 Leggi su Dilei.it

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