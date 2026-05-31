Una coppia italiana di beach volley ha vinto il torneo Future al Fantini Club di Cervia, segnando la prima partecipazione nel circuito internazionale. La finale si è conclusa con la squadra che ha superato gli avversari in due set. La manifestazione si è svolta sulla spiaggia di Cervia, con la coppia che ha ottenuto il primo titolo in questa categoria. La competizione ha coinvolto altri atleti provenienti da diversi paesi.

Il Future di Cervia si chiude nel segno dell’Italia. Sulla sabbia del Fantini Club, al termine di quattro giornate di gare che hanno richiamato alcune delle migliori coppie emergenti del panorama internazionale, il titolo maschile è rimasto in casa grazie al successo di Marco Viscovich e Davide Borraccino, protagonisti di un torneo in costante crescita culminato con il primo trionfo internazionale della loro carriera. L’epilogo della manifestazione ha regalato anche una finale tutta azzurra, testimonianza dell’ottimo stato di salute del beach volley italiano. Da una parte Viscovich e Borraccino, dall’altra Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, coppia che arrivava a Cervia dopo il recente doppio impegno nel circuito asiatico e che poteva contare sull’esperienza di Ranghieri, veterano del movimento e protagonista di due partecipazioni olimpiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, trionfo azzurro a Cervia: prima volta di Viscovich/Borraccino nel Future del Fantini Club

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