Beach volley Cervia sogna in azzurro | Alfieri Ranghieri e Viscovich Borraccino in semifinale

Notizia in breve

Due coppie italiane di beach volley sono approdate in semifinale al torneo di Cervia. Alfieri e Ranghieri hanno battuto i loro avversari in due set, mentre Viscovich e Borraccino hanno vinto in tre. Entrambe le coppie si sono qualificate dopo le partite disputate nel pomeriggio. La semifinale si giocherà domani, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale. La manifestazione si svolge sulla spiaggia locale, con pubblico presente e attenzione mediatica.