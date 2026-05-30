Beach volley Cervia sogna in azzurro | Alfieri Ranghieri e Viscovich Borraccino in semifinale
Due coppie italiane di beach volley sono approdate in semifinale al torneo di Cervia. Alfieri e Ranghieri hanno battuto i loro avversari in due set, mentre Viscovich e Borraccino hanno vinto in tre. Entrambe le coppie si sono qualificate dopo le partite disputate nel pomeriggio. La semifinale si giocherà domani, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale. La manifestazione si svolge sulla spiaggia locale, con pubblico presente e attenzione mediatica.
Si tinge d’azzurro in campo maschile il Future di Cervia. Al termine della giornata che ha completato il quadro delle qualificate agli ottavi di finale e successivamente definito le semifinaliste del torneo maschile, l’Italia può festeggiare la presenza di ben due coppie tra le migliori quattro della manifestazione in corso sulla sabbia del Fantini Club. A completare il quadro delle squadre promosse alla fase a eliminazione diretta sono stati soprattutto MarchettoIervolino, capaci di conquistare il terzo posto nella Pool D grazie al successo su admilsonIvan per 2-0 (21-12, 21-16). Un risultato che ha consentito agli azzurri di accedere agli ottavi, dove però il loro cammino si è fermato nel derby contro UlisseSpadoni, vittoriosi 2-0 (22-20, 21-19). 🔗 Leggi su Oasport.it
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