Uno dei dettagli principali è l’annuncio di Doncic sui social media riguardo al ritorno del grande basket a Roma. Lo sloveno ha condiviso un post che conferma la ripresa dell’evento. Nella proprietà dell’iniziativa sono coinvolti anche un ex giocatore di Siena, Kaukenas, e l’ex direttore generale di Dallas, Donnie Nelson. La notizia arriva dopo che l’assenza di comunicazioni ufficiali aveva generato attesa tra gli appassionati.

Lo sbarco della Nba Europe a Roma era cosa nota. Ora è arrivata anche l'ufficialità del coinvolgimento di Luka Doncic, stella dei Los Angeles Lakers. Lo sloveno ha comunicato al mondo del basket la sua partecipazione al team della Capitale con un post su Instagram. In un'intervista al Corriere della Sera, Donnie Nelson, figlio del leggendario coach Don, ha confermato (come anticipato dalla Gazzetta a febbraio) come sarà composto il gruppo che guiderà la squadra romana, che ha acquisito i diritti della Vanoli Cremona: "Vogliamo risvegliare la Capitale, nessuna decisione verrà presa senza Doncic - ha detto Nelson al Corriere - L'obiettivo è essere un'estensione dei tifosi, Luka è entusiasta e presto sarà a Roma". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba Europe: Doncic sui social annuncia il ritorno del grande basket a Roma

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Donnie Nelson e Luka Doncic non sono gli unici ad aver messo gli occhi su Roma. C’è una competizione feroce per il controllo della franchigia di #NBA Europe nella Capitale, comprese alcune delle compagnie più grandi del mondo e private equities, fonti rif x.com

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