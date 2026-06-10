Valerio Bianchini ha annunciato che la nuova squadra si chiamerà Roma Basket Club e sarà pronta per partecipare alla Serie A e alla NBA Europe. La formazione, ancora in fase di definizione, si prepara a competere nei campionati nazionali e internazionali. La squadra si concentrerà sul rafforzamento del roster e sulla preparazione per le prossime stagioni. Bianchini ha dichiarato che l'obiettivo è creare un team competitivo in entrambi i campionati.

“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Settima puntata Valerio Bianchini, 80 anni il prossimo 22 luglio, è sempre proiettato al futuro con una tenacia che, mentre parla, pare ancora di vederlo a bordo parquet mentre dirige come un direttore d'orchestra il suo quintetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su NBA.

© Ilfattoquotidiano.it - Valerio Bianchini: “Saremo pronti per Serie A e Nba Europe con la nuova squadra, si chiamerà Roma Basket Club”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nba Europe: Doncic sui social annuncia il ritorno del grande basket a RomaUno dei dettagli principali è l’annuncio di Doncic sui social media riguardo al ritorno del grande basket a Roma.

Hockey, Gios: "Milano avrà una squadra e si chiamerà Hockey Club"Un nuovo team di hockey su ghiaccio sta per essere costituito a Milano, con il nome di Hockey Club.