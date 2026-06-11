San Antonio ha perso una partita dopo aver avuto un vantaggio di 29 punti, culminata in un canestro decisivo di Anunoby. Un commento critico è arrivato da Barkley, che ha definito la squadra “la più stupida della storia”. Wemby ha riconosciuto che il team è stato “ingordo” ma “senza fame”. Le dichiarazioni evidenziano le reazioni e l’autocritica dei giocatori dopo il risultato finale.

"La squadra di basket più stupida nella storia della civiltà". È appena finita una delle partite più incredibili delle Finals: i Knicks hanno rimontato da -29 vincendo Gara 4 e Charles Barkley, nel post partita televisivo, ha riassunto così un secondo tempo da non credere. Alla Charles Barkley: "Avevano 29 punti di vantaggio e hanno tirato otto triple consecutive. Voglio dire, quella è stata una delle pallacanestro più mal gestite e più stupide che abbia mai visto. Gli Spurs hanno aiutato i Knicks a vincere questa partita facendo alcune delle cose più senza senso che abbia mai visto su un campo da basket". Sulla stessa linea anche Shaquille O’Neal: "Hanno giocato una pallacanestro terribile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barkley affonda gli Spurs: "La squadra più stupida della storia". Wemby: "Siamo stati ingordi, ma senza fame"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conceicao a Rai Sport: «Non felici del pari, ma siamo stati l’unica squadra a volerla vincere. Prossimo anno? Saremo più forti»L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato il risultato di un’ultima partita, dichiarando di non essere soddisfatto del pareggio.

“Clienti troppo ingordi, mangiano fino a scoppiare per una stupida sfida e sporcano i bagni e l’ingresso”: un ristorante introduce la “tassa per il vomito”Un ristorante a Gelves, vicino a Siviglia, ha deciso di imporre una “tassa per il vomito” a causa di alcuni clienti che si sono comportati in modo...