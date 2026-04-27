L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato il risultato di un’ultima partita, dichiarando di non essere soddisfatto del pareggio. Ha aggiunto che la squadra è stata l’unica a cercare con determinazione la vittoria e ha anticipato un miglioramento per la prossima stagione. Le sue parole sono state trasmesse durante una trasmissione sportiva, dove ha espresso anche fiducia nel rafforzamento della squadra in futuro.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Rai Sport: «Non felici del pari, ma siamo stati l’unica squadra a volerla vincere. Prossimo anno? Saremo più forti»

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