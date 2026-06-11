Nelle carte dell’indagine sulla banda del buco compare il nome di Biagio Micillo. Dopo gli arresti di mercoledì 10 giugno, si scopre che il gruppo criminale ha utilizzato un’auto rubata per i sopralluoghi e ha preso in affitto un covo a Villaricca. Le autorità hanno identificato anche un luogo in cui si svolgevano incontri e attività legate alla banda.

Dopo gli arresti scattati ieri, mercoledì 10 giugno, nell'ambito dell'inchiesta sulla "banda del buco", emergono ulteriori particolari sulle attività attribuite al gruppo criminale. Le carte dell'ordinanza cautelare ricostruiscono la preparazione di una tentata rapina all'ufficio postale di Villaricca effettuata – secondo gli investigatori – anche attraverso l'utilizzo di una Peugeot 3008 rubata e impiegata per sopralluoghi e spostamenti. Tra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti figura la vicenda di una Peugeot 3008, denunciata dal proprietario l'11 dicembre 2023. Secondo quanto emerge dall'ordinanza, il veicolo sarebbe stato successivamente utilizzato da alcuni degli indagati nelle fasi preparatorie di una tentata rapina all'ufficio postale di Villaricca. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Banda del buco, auto rubata per sopralluoghi e covo preso in fitto a Villaricca: nelle carte spunta anche il nome di Biagio Micillo

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