Questa mattina, dodici persone sono state arrestate durante un’operazione della Polizia di Stato che ha sgominato una banda specializzata in assalti a banche e poste nelle zone di Giugliano e Villaricca. Le misure cautelari sono state applicate a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Squadra mobile di Caserta. L’attività investigativa ha portato all’identificazione di un gruppo criminale responsabile di diversi colpi nella zona.

Dodici persone sono state raggiunte questa mattina da misure cautelari nell'ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e dalla Squadra mobile di Caserta coordinata da capo squadra mobile dott. Massimiliano Russo. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, ha disposto il carcere per sette indagati e gli arresti domiciliari per altri cinque. Gli indagati, tutti residenti tra Giugliano e Villaricca, sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata e alla detenzione abusiva di armi, anche da guerra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Assalti a banche e poste a Giugliano e Villaricca: sgominata la banda del buco, 12 arresti

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