Clamorosa suggestione per la panchina del Milan | spunta anche il nome di Mauricio Pochettino
I vertici del Milan hanno avviato contatti con Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, per la panchina del club. Il nome dell’allenatore argentino è stato inserito nella lista dei candidati e sono stati fatti i primi passi ufficiali in vista della prossima stagione. La società ha preso questa decisione senza ancora ufficializzare nulla.
I vertici societari del Milan hanno inserito l’attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, nella lista dei candidati per la panchina rossonera, avviando i primi contatti ufficiali in vista della prossima stagione agonistica. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata dalla testata internazionale The Athletic, l’allenatore argentino avrebbe incontrato la scorsa settimana la dirigenza del club milanese per un primo colloquio conoscitivo, finalizzato a comprendere la fattibilità di un suo sbarco a Milano. Il profilo dell’ex manager di Tottenham e Chelsea va così ad aggiungersi ai nomi di Andoni Iraola e Ralf Rangnick all’interno del fitto casting portato avanti dalla proprietà per individuare la guida a cui affidare il nuovo corso sportivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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