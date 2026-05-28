Clamorosa suggestione per la panchina del Milan | spunta anche il nome di Mauricio Pochettino

Notizia in breve

I vertici del Milan hanno avviato contatti con Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, per la panchina del club. Il nome dell’allenatore argentino è stato inserito nella lista dei candidati e sono stati fatti i primi passi ufficiali in vista della prossima stagione. La società ha preso questa decisione senza ancora ufficializzare nulla.