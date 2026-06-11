Bambini a rischio | l’Italia si spacca tra regioni virtuose e critiche

In Italia, alcune regioni offrono più servizi di supporto alla genitorialità rispetto ad altre, creando una divisione tra aree virtuose e zone critiche. Le regioni del Nord risultano più attive nel garantire protezione ai minori, mentre nel Mezzogiorno i servizi sono più carenti. Questa disparità evidenzia differenze nelle risposte alle esigenze dei bambini e delle famiglie, con alcune aree che forniscono maggiore assistenza e altre che rischiano di lasciare i minori senza adeguati supporti.

? Domande chiave? In Breve L’Italia si divide tra cura e rischio: l’indice Cesvi rivela le fragilità dei nostri bambini. La Fondazione Cesvi ha presentato a Roma la settima edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia, delineando un quadro nazionale profondamente frammentato. I dati analizzati evidenziano come la capacità di proteggere i più piccoli non sia distribuita in modo uniforme, creando una vera e propria disparità territoriale tra le regioni. Mentre alcune aree mostrano reti di supporto solide, altre soffrono di una carenza di servizi che espone i minori a rischi elevati di trascuratezza e abuso. L’analisi ha classificato le regioni italiane in quattro gruppi distinti: quelle che operano con alta criticità, le reattive, le virtuose e quelle stabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Sud Sudan, rischio carestia: i bambini sopravvivono mangiando foglie; Infanzia, Cesvi: Oltre 100.000 bambini a rischio maltrattamento; Dormire poco da bimbi aumenta il rischio di depressione durante l’adolescenza: lo dice la scienza; Molti genitori quando perdono la pazienza mettono a rischio il cuore del bambino. Ecco cosa succede.

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