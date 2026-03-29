Nel 2025, in Italia, la quantità di rifiuti elettronici raccolti si avvicina alle 3.000 tonnellate. Tra le regioni, il Piemonte si distingue come una delle più efficienti nel riciclo di questi materiali, posizionandosi tra le prime tre aree con i risultati migliori. I dati ufficiali indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e una crescente attenzione alla gestione corretta dei rifiuti elettronici.

Quasi 3mila tonnellate raccolte dal Consorzio Ecolamp. Calano le lampadine, boom dei pannelli fotovoltaici a fine vita. Il Piemonte è terzo in Italia Nel 2025 la raccolta di rifiuti elettronici in Italia sfiora le 3mila tonnellate e vede il Piemonte salire sul podio delle regioni più virtuose. È quanto emerge dai dati diffusi dal Consorzio Ecolamp, che ha chiuso l’anno con 2.947 tonnellate di Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) correttamente avviati al riciclo. Un risultato importante, anche se leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, che fotografa un sistema in trasformazione. A trainare la raccolta sono... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Raee, cresce il riciclo nel 2025: Piemonte tra le regioni più virtuose

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