Il cantante ha annullato temporaneamente il suo tour a causa di una polmonite acuta. La malattia ha richiesto un ricovero e il riposo necessario a recuperare le forze. I concerti programmati sono stati spostati al 2027, senza indicazioni di nuove date immediate. La decisione è stata comunicata ufficialmente, spiegando che l’artista necessita di tempo per rimettersi completamente. La salute del cantante ha così determinato lo slittamento delle date previste.

? Domande chiave? In Breve Claudio Baglioni annuncia il rinvio del tour estivo a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il cantautore Claudio Baglioni ha comunicato tramite un messaggio video sui social l’impatto della recente malattia che ha colpito la sua salute. L’artista ha affrontato con estrema sincerità il momento di difficoltà causato da una polmonite interstiziale acuta. Questa condizione clinica ha imposto un arresto forzato delle attività lavorative proprio mentre si preparava per un periodo fondamentale della sua carriera. Dopo aver festeggiato i 75 anni nel mese scorso, l’interprete romano ha dovuto fare i conti con una diagnosi che ha scosso le sue certezze fisiche ed emotive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni ferma il tour: polmonite acuta e show slittati al 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLAUDIO BAGLIONI SI FERMA: POLMONITE ACUTA E TOUR RINVIATO AL 2027

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Baglioni ferma il tour: polmonite acuta, show rimandato al 2027

Claudio Baglioni ferma il tour: «Ho una polmonite interstiziale acuta», rinviati tutti i concerti al 2027 (video)Claudio Baglioni ha interrotto il suo tour a causa di una diagnosi di polmonite interstiziale acuta.

Temi più discussi: Claudio Baglioni, una polmonite acuta ferma il tour: rinviato al 2027 il concerto di Trento. Ma i biglietti restano validi; Claudio Baglioni fermato dalla polmonite: rinviato al 2027 il Grandtour; Baglioni ferma il tour: una rara polmonite lo costringe a rinviare tutto al 2027; Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il Grandtour.

Claudio Baglioni ferma il tour per motivi di salute, slittano al 2027 i concerti in Calabria calabriadirettanews.com/2026/06/01/cla… via @CDNewsCalabria x.com

Claudio Baglioni, sogno rimandato: nel 2026 l'applicazione più dolorosa del suo capolavoro. La vita è adesso compie 40+1 e il tour si fermaClaudio Baglioni festeggia i 40+1 de La vita è adesso ma si ferma per una polmonite interstiziale. L'applicazione più dura del suo album storico ... libero.it

Claudio Baglioni riappare dopo la malattia: Mi imbarazza, ha colpito quello che era il mio motivo di vanto. Il messaggio senza filtri ai fan: come staIl cantautore torna sui social dopo la polmonite interstiziale e il rinvio del tour: emozione, ricordi e un ringraziamento speciale ai fan ... libero.it