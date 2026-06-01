Claudio Baglioni ha annullato il suo tour a causa di una polmonite acuta. Lo spettacolo previsto è stato rinviato al 2027. Il cantante sta seguendo un percorso di cura di 90 giorni. La condizione influenzerà la sua capacità respiratoria durante le performance. Nessun dettaglio è stato fornito sui trattamenti specifici o sulla ripresa. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori precisazioni.

? Domande chiave Come influenzerà la polmonite la capacità respiratoria di Baglioni sul palco?. Quali sono i dettagli del percorso di cura di 90 giorni?. Come cambierà il calendario del Grand Tour dopo il rinvio?. Cosa accadrà ai fan che hanno già acquistato i biglietti?.? In Breve Diagnosi di polmonite interstiziale acuta dopo sintomi influenzali durante il 75esimo compleanno.. Percorso di guarigione e riposo rigoroso previsto per almeno 90 giorni.. Tour Grand Tour La Vita è Adesso manterrà il percorso Venezia-Torino.. Organizzazione impegnata nella gestione dei biglietti già acquistati per le date 2026.. Claudio Baglioni posticipa il Grand Tour al 2027 per una polmonite interstiziale acuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni ferma il tour: polmonite acuta, show rimandato al 2027

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