Claudio Baglioni ha interrotto il suo tour a causa di una diagnosi di polmonite interstiziale acuta. La condizione richiede un periodo di riposo e trattamento, portando al rinvio di tutti i concerti previsti. Le date sono state riprogrammate per il 2027. Il cantante ha annunciato la decisione attraverso un video, precisando la gravità della sua salute. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sul trattamento o sulla prognosi.

Una polmonite interstiziale acuta costringe Claudio Baglioni a fermarsi. Con una prognosi medica di novanta giorni di riposo e cure, il cantautore romano è obbligato, suo malgrado, a rinviare di un intero anno il suo attesissimo “GrandTour La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Baglioni (@claudiobaglioniofficial) Baglioni in video sui social: decisione dolorosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Claudio Baglioni ferma il tour: «Ho una polmonite interstiziale acuta», rinviati tutti i concerti al 2027 (video)

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