Giornata Mondiale dell’Ambiente Plastic Free mobilita l’Italia | Il pianeta non è un posacenere

Da lifeandnews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il movimento Plastic Free ha organizzato iniziative in tutta Italia per sensibilizzare sulla riduzione della plastica monouso. Le attività coinvolgono volontari che raccolgono rifiuti nelle spiagge, nei parchi e nelle città. Sono stati distribuiti volantini e si sono svolti eventi di sensibilizzazione pubblica, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica e di promuovere comportamenti più sostenibili.

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