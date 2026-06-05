Giornata Mondiale dell’Ambiente Plastic Free mobilita l’Italia | Il pianeta non è un posacenere

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il movimento Plastic Free ha organizzato iniziative in tutta Italia per sensibilizzare sulla riduzione della plastica monouso. Le attività coinvolgono volontari che raccolgono rifiuti nelle spiagge, nei parchi e nelle città. Sono stati distribuiti volantini e si sono svolti eventi di sensibilizzazione pubblica, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica e di promuovere comportamenti più sostenibili.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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