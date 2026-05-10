Lavori sulla tratta Brescia-Verona e modifiche alla circolazione ferroviaria fino a fine mese

Fino alla fine del mese, i treni sulla tratta tra Brescia e Verona subiranno modifiche nella loro programmazione a causa di lavori di manutenzione programmata. Gli interventi sono stati programmati da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane, e riguardano l’intera linea, con variazioni temporanee sulla circolazione ferroviaria. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali per le eventuali modifiche ai propri percorsi.

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