Lavori sulla tratta Brescia-Verona e modifiche alla circolazione ferroviaria fino a fine mese

Da veronasera.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino alla fine del mese, i treni sulla tratta tra Brescia e Verona subiranno modifiche nella loro programmazione a causa di lavori di manutenzione programmata. Gli interventi sono stati programmati da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane, e riguardano l’intera linea, con variazioni temporanee sulla circolazione ferroviaria. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali per le eventuali modifiche ai propri percorsi.

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La circolazione ferroviaria sarà interessata da modifiche lungo la linea Brescia – Verona per consentire l’esecuzione di attività di manutenzione programmata dell’infrastruttura, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Gli interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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