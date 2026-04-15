Cantiere Pigneto la stazione prende forma ma slitta l' apertura A che punto sono i lavori

I lavori alla fermata ferroviaria Pigneto sono in corso, ma l'apertura prevista inizialmente per il 2024 è stata posticipata. Attualmente, la prima fase dei lavori dovrebbe essere completata entro la fine di dicembre 2026, data in cui è prevista l’attivazione della stazione con lo scambio tra le linee FL1 e FL3. Nei mesi recenti, sono stati fatti progressi sul cantiere, anche se l'avvio ufficiale resta rinviato.

Fine dicembre 2026: è il nuovo termine fissato per il completamento della prima fase dei lavori alla fermata ferroviaria Pigneto, e l’attivazione della stazione, con lo scambio tra la FL1 e FL3.In origine per questa prima porzione degli interventi era stata stimata, come data di completamento.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Prende forma il nuovo molo Sant'Antonio con le nuove pedane in legno. A che punto sono i lavoriNelle prossime settimane saranno montate le grandi vetrate che rivestiranno l'edificio destinato a ospitare il Museo Mumab E' stata completata, sul... Trasporti: prende forma la nuova fermata Pigneto a Roma, posati i primi binariAvanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto, a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lavori stazione Pigneto Fs, aggiornamenti: apertura nel 2027 e stop alla FL1 per finire il nodo ferroviario; Pigneto FS: posato il binario pari della nuova stazione. Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavoriLa prima fase degli interventi dovrebbe concludersi a giugno con la parziale copertura della ferrovia. Poi, nel 2029, l'apertura completa con la nuova piazza pedonale e il collegamento con la metro C ... romatoday.it