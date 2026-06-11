Autovelox Poli rilancia | ora due dispositivi sulla Tangenziale Ovest

Due autovelox sono già attivi sulla Tangenziale Est di Lecce, mentre altri due sono pronti per essere installati sulla Tangenziale Ovest, in attesa del via libera del prefetto. La Polizia locale ha annunciato il potenziamento dei controlli sulla viabilità nel tratto ovest della città. Nessuna comunicazione ufficiale sulle date di attivazione dei dispositivi, che sono stati già posizionati ma non ancora operativi.

Due autovelox già in funzione lungo la Tangenziale Est di Lecce e altri due pronti ad accendersi sulla Tangenziale Ovest, ma ancora in attesa del via libera del prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno. È la mappa dei controlli elettronici della velocità nel capoluogo salentino dopo la firma del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un provvedimento atteso anche dai Comuni del Salento per mettere ordine nel complesso nodo di omologazioni, verifiche e tarature dei dispositivi. Il decreto punta infatti a superare le incertezze normative e interpretative che negli ultimi anni hanno alimentato un’ondata di ricorsi da parte degli automobilisti, stabilendo un quadro più chiaro sulle procedure necessarie per l’utilizzo degli strumenti di rilevazione della velocità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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