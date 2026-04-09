Autovelox la Cassazione cambia tutto e sulla Statale 101 nuovi dispositivi a fine mese

La Cassazione ha stabilito che, per i dispositivi di rilevamento della velocità, non è sufficiente essere omologati, ma è fondamentale anche che siano tarati correttamente. Questa decisione riguarda in particolare i nuovi autovelox che saranno installati sulla Statale 101 entro la fine del mese. La modifica si concentra su un aspetto tecnico, spostando l’attenzione dalla semplice omologazione alla verifica della taratura dei dispositivi.

La Cassazione cambia rotta sugli autovelox e lo fa spostando il baricentro su un aspetto tecnico preciso: non basta più fermarsi all’omologazione, diventa centrale la taratura, cioè la verifica periodica del corretto funzionamento degli apparecchi. È quanto emerge dalle più recenti ordinanze della Suprema Corte. La validità della multa viene ancorata alla prova che lo strumento risulti affidabile nel momento della rilevazione, e questa prova passa attraverso i controlli effettuati nel tempo. L’omologazione viene comunque citata dagli Ermellini, ma sembrerebbe non avere più la centralità che le era stata assegnata in precedenti provvedimenti. Al lavoro ci sono gli esperti per dare una lettura completa delle previsioni che come noto vengono poi utilizzate come parametro nei giudizi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Autovelox, la Cassazione cambia tutto e sulla Statale 101 nuovi dispositivi a fine mese Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installatiAltri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 km/h:... Autovelox, cambia tutto in Italia: la storica decisione della CassazioneThe Social Post è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino n. Temi più discussi: Omologazione autovelox: la Corte di Cassazione cambia idea?; Autovelox, la Cassazione cambia rotta: se l’impianto è tarato e non omologato, la multa resta; Autovelox, la Cassazione cambia rotta: multe valide anche se gli impianti non sono omologati; Autovelox non omologati, multe e ricorsi: cosa cambia dopo l'ordinanza della Cassazione. Autovelox, la Cassazione cambia tutto e sulla Statale 101 nuovi dispositivi a fine meseLa Cassazione cambia rotta sugli autovelox e lo fa spostando il baricentro su un aspetto tecnico preciso: non basta più fermarsi all’omologazione, diventa centrale la ... quotidianodipuglia.it Autovelox non omologati, multe e ricorsi: cosa cambia dopo l'ordinanza della CassazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Autovelox non omologati, multe e ricorsi: cosa cambia dopo l'ordinanza della Cassazione ... tg24.sky.it Autovelox: basta la taratura o serve l’omologazione È questa la domanda che molti automobilisti si stanno facendo dopo la diffusione di notizie secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe cambiato orientamento, rendendo valide anche le multe rilevate da d - facebook.com facebook Autovelox non omologati, Cassazione: “Multe valide anche senza omologazione purché dispositivo sia tarato e controllato” x.com