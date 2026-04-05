Incidente sulla Tangenziale ovest | sei persone coinvolte e due feriti trasportati al Santa Rosa

Un incidente si è verificato sulla Tangenziale ovest, coinvolgendo sei persone. L'impatto è avvenuto vicino alla curva che si trova tra due supermercati, nelle vicinanze del Riello. Due dei presenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa. La polizia è sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro.

Incidente sulla Tangenziale ovest, lo scontro è avvenuto all'altezza della curva che costeggia i due supermercati a ridosso del Riello. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, due auto sono entrate in collisione. Il bilancio finale dell’impatto è di sei persone coinvolte. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e i sanitari arrivati sul posto hanno prestato le prime cure ai passeggeri. Per quattro di loro le conseguenze sono state fortunatamente minime, mentre due feriti, comunque non gravi, sono stati trasportati al Santa Rosa. Sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente la polizia locale, che si è occupata di gestire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Maxi incidente sulla tangenziale Nord: traffico in tilt e 6 persone coinvolteTraffico in tilt con 3km di coda a casa di un maxi incidente che è stato causato da un tamponamento a catena tra 6 veicoli. Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da... Incidente tra quattro vetture e due furgoni: traffico bloccato sulla Tangenziale OvestIncidente tra più veicoli a Rozzano: traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest e intervento dei soccorsi per la gestione dell’emergenza. notizie.it Incidente sulla tangenziale a Milano: traffico bloccato per l'arrivo dell'elisoccorsoPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... milanotoday.it