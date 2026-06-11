Autolinee rinnova la sua ‘flotta’ bus tecnologici e senza barriere

Autolinee ha aggiornato la sua flotta con nuovi autobus più ecologici e dotati delle più recenti tecnologie di bordo. I veicoli sono progettati per essere accessibili a tutti, senza barriere. La sostituzione riguarda veicoli più inquinanti con modelli più moderni e meno impattanti sull’ambiente. L’azienda ha completato il rinnovo entro il 2026, migliorando le caratteristiche tecniche e ambientali dei mezzi utilizzati.

Massa Carrara, 11 giugno 2026 – Bus nuovi, meno inquinanti e dotati delle ultime tecnologie di bordo. È il volto della mobilità pubblica che Autolinee Toscane alla provincia delineato ieri in piazza Aranci presentando alcuni dei nuovi mezzi già entrati in servizio sul territorio. Una “flotta“ che si rinnova. Entro la fine dell’anno oltre la metà degli autobus in servizio sarà composta da mezzi di nuova generazione: su un totale di circa 118 quelli rinnovati saranno 68. Un numero che si riflette direttamente sull’età media del parco mezzi, destinata a scendere dai 14 anni registrati all’avvio della gestione di Autolinee Toscane a poco più di 5 anni. Autolinee rinnova la sua “flotta“ «Lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cremona, autisti di autobus tra orari obsoleti e sicurezza a rischio

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