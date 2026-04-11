L'azienda di trasporti pubblici della regione ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi treni, modello Alstom Coradia Etr 104, che entreranno in servizio sulla rete ferroviaria. Questi elettrotreni rappresentano un aggiornamento della flotta, integrando nuove tecnologie e caratteristiche di memoria avanzate. L’introduzione dei nuovi mezzi fa parte di un programma di rinnovo della flotta ferroviaria locale.

La flotta ferroviaria di Tua, l’azienda pubblica abruzzese dedicata ai trasporti, si rinnova con l’ingresso in servizio di quattro nuovi elettrotreni Alstom Coradia Etr 104. Questi convogli di ultima generazione portano con sé un profondo valore simbolico, essendo stati intitolati a figure che hanno segnato la storia del territorio e del Paese: Sergio Marchionne, Elena Sangro, Filomena Delli Castelli e Piero Di Pietro. Quest’ultimo viene ricordato per la sua dedizione professionale e il legame con l’azienda, essendosi spento insieme alla moglie Barbara durante la tragedia di Rigopiano; alla cerimonia di presentazione hanno partecipato le sue figlie, Federica e Fabrizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tua rinnova la flotta: arrivano 4 nuovi treni tra tecnologia e memoria

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Treni Andria-Bari, si viaggia anche di domenica. Ferrotramviaria rinnova la flotta: in servizio altri 11 convogliUndici nuovi treni Alstom Etr 104, che vanno ad aggiungersi a quelli già entrati in servizio nei mesi scorsi.

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Tua potenzia la sua flotta ferroviaria: presentati quattro nuovi elettrotreni [FOTO]Nella stazione di Lanciano l’inaugurazione dei nuovi convogli della Tua intitolati a Sergio Marchionne, Elena Sangro, Filomena Delli Castelli e a Piero Di Pietro, dipendente scomparso nella tragedia d ... chietitoday.it

Quattro nuovi elettrotreni per potenziare la flotta ferroviaria di TUASi è svolta, questa mattina, nella stazione ferroviaria di Lanciano, la presentazione di quattro nuovi elettrotreni di TUA.L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento e ... regione.abruzzo.it

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