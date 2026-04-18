Trenitalia si rinnova | Avremo la flotta più giovane d’Europa

Durante il Forum Euromediterraneo Feuromed 2026 di Napoli, l’amministratore delegato di Trenitalia ha annunciato un rinnovo della flotta, affermando che sarà la più giovane d’Europa. Ha inoltre sottolineato l’importanza del trasporto regionale come elemento fondamentale per l’infrastruttura sociale del Paese. La presentazione si è concentrata sulla strategia di aggiornamento dei mezzi e sul ruolo del trasporto pubblico nel contesto nazionale.

Il trasporto regionale come vera “ infrastruttura sociale ” del Paese. È questa la visione delineata da Gianpiero Strisciuglio (sotto in foto), amministratore delegato di Trenitalia, durante il Forum Euromediterraneo Feuromed 2026 di Napoli. Entro il primo semestre del 2027 la società del Gruppo FS punta ad avere in servizio l’80% dei treni regionali di ultima generazione. "La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa", ha annunciato Strisciuglio. Se nel resto del continente l’età media dei convogli supera spesso i vent’anni, l’Italia si prepara a scendere in una fascia compresa tra i 5 e i 10 anni. Un cambiamento radicale che non riguarda solo le statistiche, ma la qualità della vita quotidiana di milioni di pendolari.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenitalia si rinnova: "Avremo la flotta più giovane d’Europa" Notizie correlate Treni Andria-Bari, si viaggia anche di domenica. Ferrotramviaria rinnova la flotta: in servizio altri 11 convogliUndici nuovi treni Alstom Etr 104, che vanno ad aggiungersi a quelli già entrati in servizio nei mesi scorsi. Trenitalia, nuovi investimenti su flotta regionale e Frecciarossa“Continua il piano di sviluppo di Trenitalia per il trasporto regionale: nel primo semestre del 2027 arriveremo ad avere l’80 per cento dei treni... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Trenitalia si rinnova: Avremo la flotta più giovane d’Europa. Trenitalia rinnova i treni notte Thello Italia-Francia: più comfort ai clientiThello, società controllata di Trenitalia, rinnova le carrozze dei propri treni notte per offire un maggiore comfort ai clienti sulle tratte tra Italia e Francia. Thello offre otto collegamenti al ... affaritaliani.it Gruppo FS, Trenitalia rinnova la flotta regionale: 1.081 nuovi treni entro il 2027Il piano di ammodernamento della flotta del Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS Italiane, procede secondo le tempistiche previste. Nel corso del 2025 sono entrati in servizio 108 nuovi ... affaritaliani.it