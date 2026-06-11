Un autobus di linea è scivolato in una scarpata lungo la provinciale 237 del Caffaro nel Bresciano, mercoledì pomeriggio. Il veicolo si è fermato tra rovi e vegetazione, con otto persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai passeggeri. Nessuno dei feriti si trova in condizioni di pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura lungo la provinciale 237 del Caffaro. Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, dove un autobus di linea è uscito di strada finendo in una scarpata tra rovi e vegetazione. L’incidente si è verificato poco dopo le 14.30 nella zona delle Coste di Sant’Eusebio, al confine tra i comuni di Agnosine e Vallio Terme, in provincia di Brescia. Nonostante la gravità dell’accaduto e il violento impatto, non si registrano feriti in condizioni critiche. La ricostruzione dell’incidente. Secondo i primi accertamenti effettuati dai Carabinieri delle compagnie di Idro e Salò, intervenuti sul posto per i rilievi, il mezzo avrebbe perso il controllo dopo aver urtato una barriera in pietra e cemento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Autobus precipita in una scarpata nel Bresciano: otto feriti, nessuno è in pericolo di vita

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Incidente tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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