bus fuori strada nel bresciano finisce in una scarpata

Notizia in breve

Un pullman è uscito di strada e si è ribaltato in una scarpata nel pomeriggio di oggi ad Agnosine, nel Bresciano. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo il veicolo che è finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto alcuni passeggeri dall’autobus. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte. Le autorità stanno effettuando i rilievi del caso.