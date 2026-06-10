Bus fuori strada nel Bresciano finisce in una scarpata
Un pullman è uscito di strada e si è ribaltato in una scarpata nel pomeriggio di oggi ad Agnosine, nel Bresciano. L’incidente si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo il veicolo che è finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto alcuni passeggeri dall’autobus. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte. Le autorità stanno effettuando i rilievi del caso.
Un pullman è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata ad Agnosine nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI
Notizie e thread social correlati
Auto fuori strada, si ribalta e finisce in una scarpata: spavento per il conducenteUn incidente si è verificato questo pomeriggio sulla complanare della strada statale 7 vicino all'ex centro commerciale Auchan di Mesagne.
Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, auto finisce fuori strada sulla scarpataOggi, mercoledì 22 aprile, intorno alle 15, un incidente si è verificato lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita di Torricella.
Argomenti più discussi: Lariana: troppi camion e bus fuori misura, il sindaco di Oliveto chiede interventi urgenti; Auto contro bus sulla strada dei rampanti: grave il conducente della Fiat Punto; Scontro tra autobus e auto dei Carabinieri all'incrocio: quattro feriti, un anziano elitrasportato al Bufalini [Gallery]; Esce fuori strada e si ribalta con l’auto: grave incidente in via Volterrana.
Agnosine verso Vallio. Autobus fuori strada. Ore 14:30 facebook
La decisione del Consiglio di Stato chiude il contenzioso sui subaffidamenti Atac: resta l’aggiudicazione a Cilia Italia e Troiani, fuori Trotta Bus Service. lttr.ai/Ar7sH #BusRoma #OdisseaQuotidiana #Roma x.com
Terrore nel bus fuori strada. Passeggeri salvati dai finestriniUn bus di linea del trasporto pubblico locale è finito fuori strada nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano, ribaltandosi su un fianco dopo uno ... lanazione.it