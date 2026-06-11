Un alto ufficiale militare ha espresso preoccupazione riguardo all’accordo Aukus, sottolineando il rischio che possa rendere la marina australiana dipendente dagli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni, l’intesa potrebbe portare a una trasformazione della capacità militare del paese, con decisioni strategiche e operazioni che potrebbero essere subordinate alle direttive statunitensi. L’ufficiale ha inoltre evidenziato che questa dipendenza potrebbe compromettere l’autonomia delle scelte militari nazionali.

? Punti chiave? In Breve Gareth Evans avverte: l’accordo Aukus rischia di diventare una delle peggiori scelte di politica estera dell’Australia. L’ex ministro Gareth Evans ha fornito testimonianze cruciali durante l’inchiesta pubblica di giovedì a Melbourne, definendo l’accordo nucleare da 368 miliardi di dollari con Stati Uniti e Regno Unito come una decisione potenzialmente disastrosa per il Paese. Secondo l’esperto, l’iniziativa Aukus serve principalmente a proteggere il territorio americano dalle minacce nucleari cinesi, piuttosto che garantire la vera sicurezza australiana. L’inchiesta, che mira a esaminare i dettagli di questo massiccio investimento nella difesa, sta sollevando interrogativi profondi sulla reale sovranità nazionale e sulla gestione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Aukus, il rischio per l’Australia: Evans teme una scelta disastrosa

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