Aukus il rischio per l’Australia | Evans teme una scelta disastrosa
Un alto ufficiale militare ha espresso preoccupazione riguardo all’accordo Aukus, sottolineando il rischio che possa rendere la marina australiana dipendente dagli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni, l’intesa potrebbe portare a una trasformazione della capacità militare del paese, con decisioni strategiche e operazioni che potrebbero essere subordinate alle direttive statunitensi. L’ufficiale ha inoltre evidenziato che questa dipendenza potrebbe compromettere l’autonomia delle scelte militari nazionali.
? Punti chiave? In Breve Gareth Evans avverte: l’accordo Aukus rischia di diventare una delle peggiori scelte di politica estera dell’Australia. L’ex ministro Gareth Evans ha fornito testimonianze cruciali durante l’inchiesta pubblica di giovedì a Melbourne, definendo l’accordo nucleare da 368 miliardi di dollari con Stati Uniti e Regno Unito come una decisione potenzialmente disastrosa per il Paese. Secondo l’esperto, l’iniziativa Aukus serve principalmente a proteggere il territorio americano dalle minacce nucleari cinesi, piuttosto che garantire la vera sicurezza australiana. L’inchiesta, che mira a esaminare i dettagli di questo massiccio investimento nella difesa, sta sollevando interrogativi profondi sulla reale sovranità nazionale e sulla gestione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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