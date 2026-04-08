USA-Iran | tregua a rischio l’Australia teme lo shock energetico

La ministra australiana ha espresso preoccupazione riguardo alla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, evidenziando come eventuali problemi possano influenzare i mercati energetici e l’economia mondiale. Ha sottolineato la necessità di mantenere la stabilità in un momento di tensioni internazionali crescenti, evidenziando il rischio di uno shock energetico che potrebbe avere ripercussioni a livello globale.

La ministra Penny Wong ha lanciato un allarme sulla precarietà della tregua tra Stati Uniti e Iran, sottolineando l’urgenza di mantenere la stabilità per proteggere i mercati energetici e l’economia globale. Mentre il governo australiano monitora le scorte di carburante, il Primo Ministro Albanese si prepara a volare verso Singapore dopo i colloqui avvenuti in Brunei. L’equilibrio raggiunto tra Washington e Teheran è estremamente delicato. Nonostante le profonde divergenze che separano le due parti, Penny Wong ha spiegato che il fallimento di questo accordo provocherebbe danni inaccettabili ai sistemi finanziari mondiali. La necessità di una distensione non è solo politica, ma economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA-Iran: tregua a rischio, l’Australia teme lo shock energetico Trump: petrolio a 107$, l’Italia teme lo shock energeticoUn discorso di diciannove minuti pronunciato da Donald Trump ha cambiato radicalmente le prospettive dei mercati globali, trasformando l’ottimismo... Coldiretti, assemblea a Napoli. Iran, rischio shock energetico per l’agroalimentare made in Italy“La guerra in Iran rischia di causare un nuovo shock energetico per l’agroalimentare e per le famiglie italiane, con un impatto pesante sui costi di... Temi più discussi: Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane; Allo scadere dell’ultimatum Iran e USA trovano un accordo per due settimane di tregua; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Tregua Iran-Usa, il piano in 10 punti di Teheran che apre uno spiraglio per la fine del conflitto. Guerra, tregua Usa-Iran già a rischio: Israele bombarda il Libano, i Pasdaran chiudono HormuzLa campagna militare di Israele contro Hezbollah in Libano non si ferma, ma anzi si intensifica, e mette a rischio la tregua di due settimane ... iltempo.it Guerra Iran-Usa, tregua di due settimane, i Pasdaran: «Abbiamo il dito sul grilletto». Bloccato di nuovo Hormuz. Casa Bianca: Libano non nell'accordoGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... ilmessaggero.it Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #8aprile #Trump #Iran #Tregua #StatiUniti #PapaLeoneXIV #Libano #Israele #Petrolio #Borsa #Mattarella #Polizia #Frana #Molise #Ndrangheta x.com In Iran tregua fragile: può saltare tutto per il nodo libanese Netanyahu in un videomessaggio: “Il nostro dito è sul grilletto” - facebook.com facebook