La corsa al riarmo è una scelta politica | il rischio è dissanguare il Welfare

Il governo ha deciso di aumentare le spese militari, destinando più fondi all'acquisto di armi e attrezzature. Questa scelta comporta un taglio alle risorse destinate al settore sociale e ai servizi pubblici. La decisione si riflette in un bilancio che sposta risorse dal welfare verso il settore militare, evidenziando un cambio di priorità nelle allocazioni di spesa pubblica.

La corsa al riarmo europeo non è più una formula da vertice internazionale. È una scelta di bilancio: decidere dove mettere i soldi pubblici e da dove toglierli. È questo il nodo del rapporto “Europa: quale difesa?”, realizzato da Iriad, l’Istituto di ricerche internazionali di Archivio Disarmo, e promosso da Marco Tarquinio, deputato europeo del gruppo dei Socialisti e Democratici eletto da indipendente nelle liste del Pd. Il punto non è negare il diritto dell’Europa a difendersi. Il punto è chiedersi se la sicurezza possa essere ridotta a una moltiplicazione di spesa militare, mentre sanità, scuola, pensioni e politiche sociali restano sotto pressione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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