Promozione della lettura dall’infanzia parte il corso multidisciplinare ‘Nati per leggere’ per operatori e volontari

È partito in città il nuovo corso multidisciplinare dedicato alla promozione della lettura tra i bambini fin dalla prima infanzia. Il progetto, attivo dal 1999, è promosso da diverse associazioni del settore e coinvolge operatori e volontari. La formazione mira a sostenere iniziative volte a incoraggiare la lettura precoce, continuando un percorso iniziato ormai più di vent’anni fa.

Continua in città il lungo percorso di ‘Nati per leggere’, progetto attivo dal 1999 e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Con l’obiettivo di promuovere la lettura sin dall’infanzia ma anche di approfondire i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Si concluderà nell’Istituto comprensivo Pescara 1 il progetto realizzato dall’associazione "Domenico Allegrino" sulla lettura per l'infanziaVenerdì 17 aprile dalle 10,30 nell'istituto comprensivo 1 di via Einaudi ci sarà l'evento conclusivo “Cammini tra le pagine”, del progetto realizzato... Cura della donna, esperti a confronto in un corso di formazione multidisciplinareUna giornata interamente dedicata alla salute femminile, alla formazione degli operatori sanitari e alla promozione di un modello di cura... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Biblioteca Civica lancia puZZle Generation, il nuovo progetto di promozione della lettura dedicato alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni; Giornata del libro, Bookstart promuove la lettura dalla tenera età; Fondo promozione lettura 2026, domande entro il 30 aprile per le biblioteche scolastiche; Vetrina dei candidati sezione Basilicata. Elezioni 2026. Fondo promozione lettura 2026, domande entro il 30 aprile per le biblioteche scolasticheScade il 30 aprile alle ore 12.00 il termine per presentare le domande di accesso al Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario per il 2026. orizzontescuola.it Parte dal S. Anna di Torino il nuovo progetto di rete per la promozione della lettura in ospedaleEntro il mese di maggio verranno realizzate le prime tre postazioni pilota di libri presso il nuovo reparto maternità, nelle sale di attesa e nei reparti di lungodegenza verranno realizzate postazioni ... quotidianosanita.it CNA Pensionati Ragusa prosegue il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e dell’informazione sanitaria rivolta alla comunità: mercoledì 29 aprile un nuovo incontro informativo dedicato a “La medicina di genere – Salute e benes - facebook.com facebook