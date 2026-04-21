Il Veneto si colloca al sesto posto in Italia per quanto riguarda la lettura, secondo una classifica nazionale. La regione registra un aumento significativo nelle ricerche di libri e nell’ascolto di audiolibri, dimostrando un interesse crescente per il settore librario. I dati evidenziano un trend positivo nel consumo di contenuti scritti e audiolibri, confermando la forte presenza della regione nel panorama culturale e editoriale nazionale.

Il Veneto si posiziona al sesto posto nella classifica nazionale della lettura, consolidando il proprio ruolo tra le regioni più attive nel consumo di libri. I dati del Book Lover Index 2026, che incrociano le rilevazioni ISTAT con l’analisi delle ricerche digitali effettuate da Casinos.com, mostrano un territorio con abitudini consolidate e una capacità di adattamento ai nuovi formati mediatici in vista della Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile. Dati e stabilità: la costanza dei lettori veneti. Il rapporto tra la popolazione regionale e la letteratura mostra numeri solidi. Secondo le ultime statistiche ISTAT, il 46,2% dei residenti in Veneto ha dedicato tempo alla lettura di almeno un volume durante il periodo dell’ultimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, sesto in Italia per lettura: boom di ricerca e audiolibri

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